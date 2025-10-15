Ричмонд
Юрий Слюсарь потребовал усилить надежность теплосетей Ростова и Волгодонска

Губернатор призвал ресурсников инвестировать в замену теплосетей Дона.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал от крупнейшей теплоснабжающей организации Ростова и Волгодонска повысить надежность и снизить аварийность. Об этом сообщает правительство донского региона.

Совещание прошло в правительстве области под руководством губернатора. На нем присутствовал новый генеральный директор компании «Лукойл-Ростовэнерго» Андрей Филиппов. Этаорганизация обеспечивает теплом 70% потребителей Ростова-на-Дону и большую часть Волгодонска.

Юрий Слюсарь отметил высокую изношенность инфраструктуры и недостаток инвестиций. Он потребовал обновить сети и снизить количество аварий. Особое внимание губернатор уделил вопросам генерации.

— Изношенность инфраструктуры и аварийность высокие, а инвестиции, которые компания вкладывает в модернизацию и повышение надежности, недостаточные, — отметил глава региона и поставил задачу обеспечить надежность работы, минимизировать аварийность, провести полномасштабное обновление сетей и решить вопросы генерации. — Если мы ничего не будем делать, изношенность и аварийность будут только нарастать. Просто пересидеть и переждать проблему не получится.

Представители компании сообщили о начатых организационных мероприятиях. Они обсудили эффективность мер для повышения надежности теплоснабжения.

Глава региона потребовал принять дополнительные меры для бесперебойной работы теплосетей зимой — найти ресурсы и удержать тарифы в допустимых пределах. И уточнил, что правительство продолжит субсидировать тариф для населения.

Министерству ЖКХ было поручено проработать привлечение федеральных средств.

