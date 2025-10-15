Ричмонд
В Иркутской области ветеринары предупредили о появлении «коровьего бешенства»

На сегодняшний день случаев заболевания у животных не зарегистрировано.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области ветеринары предупредили о появлении на территории «коровьего бешенства». Как сообщили КП-Иркутск в региональной службе ветеринарии, сейчас ведется плановый мониторинг здоровья скота для предотвращения распространения заболевания.

— На сегодняшний день случаев заболевания у животных не зарегистрировано. При этом важно помнить, что «коровье бешенство», поражающее нервную систему животных, неизлечимо, — уточнил заместитель руководителя службы ветеринарии Приангарья Иван Лобыцин.

Болезнь прогрессирует незаметно, первые тревожные сигналы могут проявиться через несколько лет. Среди основных признаков — агрессия у животного, неуклюжесть в движениях, дрожь, трудности в питании и страх. При появлении у скота этих признаков, его нужно немедленно поместить в карантин и не лечить самостоятельно.