В Иркутской области ветеринары предупредили о появлении «коровьего бешенства»

В Иркутской области ветеринары предупредили о появлении на территории «коровьего бешенства». Как сообщили КП-Иркутск в региональной службе ветеринарии, сейчас ведется плановый мониторинг здоровья скота для предотвращения распространения заболевания.
— На сегодняшний день случаев заболевания у животных не зарегистрировано. При этом важно помнить, что «коровье бешенство», поражающее нервную систему животных, неизлечимо, — уточнил заместитель руководителя службы ветеринарии Приангарья Иван Лобыцин.
Болезнь прогрессирует незаметно, первые тревожные сигналы могут проявиться через несколько лет. Среди основных признаков — агрессия у животного, неуклюжесть в движениях, дрожь, трудности в питании и страх. При появлении у скота этих признаков, его нужно немедленно поместить в карантин и не лечить самостоятельно.