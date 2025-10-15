Профсоюзы заявили о матпомощи и дополнительном выходном для родителей в Беларуси

Например, по предложению профсоюзов в коллективные договора включаются нормы о материальной поддержке при рождении детей, бонусах ко Дню матери и Дню отца, помощи в трудных жизненных ситуациях, подготовке детей к школе, за хорошую успеваемость и т.д. Также на многих белорусских предприятиях к 1 сентября родители могут получить выходной день, чтобы отвести детей-первоклассников на торжественную линейку. Еще на работе родителям содействуют в удешевлении стоимости путевок в детские лагеря.