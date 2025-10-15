Профсоюзы заявили о матпомощи и дополнительном выходном для родителей в Беларуси

Стало известно, как в Беларуси профсоюзы поддерживают работающих родителей, пишет БелТА.
Так, белорусские профсоюзы работают над продвижением среди нанимателей социально значимой практики создания благоприятных условий труда для работников, воспитывающих детей. При этом речь идет о дополнительной поддержке, сверх предусмотренной законодательно.
Например, по предложению профсоюзов в коллективные договора включаются нормы о материальной поддержке при рождении детей, бонусах ко Дню матери и Дню отца, помощи в трудных жизненных ситуациях, подготовке детей к школе, за хорошую успеваемость и т.д. Также на многих белорусских предприятиях к 1 сентября родители могут получить выходной день, чтобы отвести детей-первоклассников на торжественную линейку. Еще на работе родителям содействуют в удешевлении стоимости путевок в детские лагеря.
Также профсоюзы способствуют решению жилищных вопросов для семей. Речь, например, идет о льготах и компенсациях, связанных с оплатой съемного жилья, или оказании помощи при строительстве. В отдельных коллдоговорах прописан 14-дневный отпуск молодым отцам.
Кстати, Минтруда сказало, что 14-дневный отпуск отца может стать частично оплачиваемым в Беларуси.
Тем временем Минздрав сообщил, что белорусских лекарств в аптеках — 65%, в больницах — 80%.
Еще санэпидтребования к жилым домам изменены в Беларуси.