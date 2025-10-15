В Минском районе подросток оставила семью без квартиры, ответив на звонок

В Минском районе 15-летняя школьница лишила семью сбережений на квартиру, ответив на звонок мошенников, пишет pristalica.by.
В милицию обратилась жительниц агрогородка Лесной, дочку которой обманули аферисты. Выяснилось, что 10 октября 15-летней девочке позвонили неизвестные и убедили, что нужно «задекларировать» все наличные деньги, которые хранятся дома у семьи. Подросток поверила всему и передала курьеру 44 000 долларов США и 9 000 евро. Мать девочки о произошедшем узнала только спустя два дня и сразу пошла в милицию.
Курьера, забравшего наличные, задержали, но деньги, которые семья откладывала на покупку квартиры, он уже успел перевести на указанный мошенниками счет криптокошелька.
Идет следствие, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
