В Ижевске к лету 2027 года построят семейный оздоровительный комплекс

Семейный оздоровительный комплекс «Стихия воды» возведут в парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова в городе Ижевске Удмуртской Республики к лету 2027 года в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.
«Ежедневно спа-парк сможет принимать до 1200 посетителей. Наш комплекс ориентирован на то, что бассейны и водные аттракционы будут посещать, прежде всего, семьи с детьми. Основные ценности — это семейный отдых, формирование здорового образа жизни. Завершения строительства ожидаем летом 2027 года, работать комплекс будет круглогодично, а всем посетителям будут доступны открытые и закрытые бассейны с подогреваемой водой, джакузи, бани, сауны, купели, солярий и многое другое», — отметила руководитель проекта Карина Шахтарина.
Центральным объектом будущего комплекса станет открытый круглогодичный бассейн площадью более 650 кв. м. На улице в теплое время года будет действовать второй большой бассейн с аквапарком. Внутри комплекса будут расположены водоем с морской водой, гидромассажный бассейн и зона джакузи. Посетителям будут доступны спортивные площадки, восемь бань и саун, купели с холодной водой. Любители релакса и тихого отдыха смогут воспользоваться услугами массажа, уходовых процедур для лица и тела.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.