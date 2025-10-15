В Ижевске к лету 2027 года построят семейный оздоровительный комплекс

Центральным объектом будущего комплекса станет открытый круглогодичный бассейн площадью более 650 кв. м. На улице в теплое время года будет действовать второй большой бассейн с аквапарком. Внутри комплекса будут расположены водоем с морской водой, гидромассажный бассейн и зона джакузи. Посетителям будут доступны спортивные площадки, восемь бань и саун, купели с холодной водой. Любители релакса и тихого отдыха смогут воспользоваться услугами массажа, уходовых процедур для лица и тела.