Тренер омского «Авангарда» назвал матч с «Трактором» странным: «Два хороших периода из трех»

Во вторник, 14 октября, «Авангард» в матче чемпионата КХЛ победил «Трактор» со сверхрезультативным счетом 8:5. Встречу по ее окончании оценил главный тренер «ястребов» Ги Буше. Несмотря на победу, он был ожидаемо не совсем доволен содержанием хоккея.
«Мой третий матч с “Трактором”, каждый был достаточно странным. “Сегодня я хотел просто увидеть уверенный хороший первый период в исполнении своих ребят, это получилось. Второй отрезок вышел достаточно плохим, пусть и интересным для болельщиков, мы играли будто в такой хоккей на озере — катали шайбу, пытались забить, забить. Но третий период провели умно и уверенно, добились победы. Два хороших периода из трёх, этим будем пока довольствоваться”, — высказался специалист.
Также наставник добавил, что он и его штаб, конечно, не хотели, чтобы команда пропустила пять голов. Но «Трактор» — хороший соперник, финалист Кубка в прошлом сезоне.
«С ним важно играть не только агрессивно, но и в умной манере, что нам и удалось в первом и третьем периодах. Не обсуждаю соперника, это топовая команда с отличным тренерским штабом. Наша атака строится в том числе на наших защитниках, для побед важно иметь очень уверенных защитников, которые участвуют в схемах нападения и наносят много бросков», — отметил Буше.
Далее «Авангард» сыграет в Астане с «Барысом», чем и завершит текущий выезд из четырех игр.
