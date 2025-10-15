Тренер омского «Авангарда» назвал матч с «Трактором» странным: «Два хороших периода из трех»

«Мой третий матч с “Трактором”, каждый был достаточно странным. “Сегодня я хотел просто увидеть уверенный хороший первый период в исполнении своих ребят, это получилось. Второй отрезок вышел достаточно плохим, пусть и интересным для болельщиков, мы играли будто в такой хоккей на озере — катали шайбу, пытались забить, забить. Но третий период провели умно и уверенно, добились победы. Два хороших периода из трёх, этим будем пока довольствоваться”, — высказался специалист.