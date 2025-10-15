Два поселка исчезли с карты Нижегородской области

Напомним, в начале августа с административной карты Нижегородской области исчезла деревня Пестряково, расположенная в Городецком районе. Она была включена в состав села Бриляково. Еще раньше, в мае, было принято решение о ликвидации поселка Школьный, входившего в состав Пуреховского сельсовета в Чкаловске. В этом населенном пункте никто не проживал более двадцати лет. С 2003 по 2024 год в регионе официально упразднены 119 населенных пунктов. За тот же период было образовано только четыре новых поселения. Добавим, что по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в Нижегородской области насчитывалось 834 населенных пункта, в которых отсутствовало постоянное население.