Достопримечательности Соловков

«Благодаря программе за последние три года сотни молодых людей со всей России побывали в полезных и познавательных поездках по Архангельской области, в которых открыли для себя ее самобытное наследие. В то же время свыше 1,7 тыс. жителей региона отправились вместе с нами в путешествие по другим субъектам страны. Из-за участия Архангельской области в проекте “Походы Первых — Больше, чем путешествие” молодежь все активнее открывает для себя ее природные красоты еще и в походах», — рассказала генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.