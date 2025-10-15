«Тучу чибисов» наблюдала калининградка в Гвардейском районе

Калининградский фотограф Татьяна Виноградова сняла неподалёку от Яблоновки в Гвардейском районе красивую стаю чибисов — в кадр попало не меньше пары сотен птиц. Об этом рассказала «Клопс» сама девушка.
Чибисов Татьяна встретила в поле во время вечерней велосипедной прогулки. Она вообще увлекается «бёрдвотчингом» — так называется любительское наблюдение за пернатыми — и нередко делает их фото. Но в этот раз встреча была случайной.
«Мы пересекали поле и услышали птичьи крики, — рассказывает девушка. — Сначала было непонятно, откуда именно они доносятся. Но позже, когда мы ехали по трассе мимо соседнего поля, выяснилось, что стая пасётся как раз на нём».
Птички, по словам Татьяны, кормились: периодически перемещались, потом возвращались обратно. Близко к себе людей не подпускали. Но определить вид с опытом наблюдателя даже издали не составило труда: звуки чибисы издают специфические, кроме того у них характерная форма крыльев.
К счастью, у калининградки был с собой фотоаппарат. «Птички все разные, — говорит Татьяна. — Бывают очень осторожные, например, цапли. Бывают пофигисты, как, например, чернозобики, которые подпускают практически на метр. Мелких суетливых птиц снимать сложно». На этот раз в закатном свете удалось сделать очень атмосферные кадры.
Чибис не любит высокой травы.
Обычный чибис — сейчас вполне распространённый в Калининградской области вид, рассказал «Клопс» орнитолог Геннадий Гришанов. Он охотно гнездится на сырых лугах и полях, собираться осенью крупными группами для вида нормально.
«Численность чибисов зависит от местных условий, — рассказал учёный. — Они повсеместно есть, но ровно в той мере, насколько позволяет биотопическая обстановка».
Было время, когда их популяция сокращалась. Проблемой стал упадок сельского хозяйства, когда поля и сенокосы зарастали высокой травой. Таких мест чибисы избегают.
«Как только начинается высокотравье, им и самим там физически неудобно, — отметил эксперт, — и безопасность территории падает. И кормовые угодья (питаются они беспозвоночными) теряют ценность».
Но в настоящее время полей, удобных для чибиса, множество по всей Калининградской области, так что этот вид куликов чувствует себя хорошо и нормально размножается. Отсюда и стаи, подобные той, что наблюдала Татьяна.
«У чибисов очень раннее размножение — уже в марте они делают кладки, и к июню птенцы встают на крыло, — объяснил Гришанов. — В течение лета птицы собираются в крупные стаи».
Сейчас, по словам специалиста, в регионе завершается миграция чибисов. Это чисто перелётный вид, на зимовку калининградские птички отправляются преимущественно западнее и южнее в Европу. На Балтике не остаются. Если в холодное время года вы встретили чибиса — это исключение, и он, скорее всего, в природе не выживет.
Осенний перелёт сейчас в разгаре, в ловушки орнитологов попадают тысячи птиц. На Куршской косе в сети недавно угодил козодой, а в октябре в лесу под Калининградом видели осоеда.