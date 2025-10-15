«Тучу чибисов» наблюдала калининградка в Гвардейском районе

Сейчас, по словам специалиста, в регионе завершается миграция чибисов. Это чисто перелётный вид, на зимовку калининградские птички отправляются преимущественно западнее и южнее в Европу. На Балтике не остаются. Если в холодное время года вы встретили чибиса — это исключение, и он, скорее всего, в природе не выживет.