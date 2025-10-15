Режим ЧС объявили в Караганде

Часть коллектора проходит под территорией дачных массивов, где выявлен проблемный участок. Чтобы не допустить прорыва и подтоплений, приняли решение построить обводную линию, которая пройдет в обход дачных территорий. Это позволит провести работы без вмешательства в участки частной застройки и повысить надежность системы водоотведения.