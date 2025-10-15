Режим ЧС объявили в Караганде

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Караганде планируется проведение срочных работ по замене участка канализационного коллектора № 10, проходящего в районе Федоровского водохранилища.
По данным ТОО «Караганды су», предстоит заменить 3,2 километра трубопровода между колодцами № 145 и № 169.
Часть коллектора проходит под территорией дачных массивов, где выявлен проблемный участок. Чтобы не допустить прорыва и подтоплений, приняли решение построить обводную линию, которая пройдет в обход дачных территорий. Это позволит провести работы без вмешательства в участки частной застройки и повысить надежность системы водоотведения.
В обычном режиме коллектор функционирует стабильно, однако во время дождей или паводков возрастает риск аварийной ситуации. На данный момент система работает в штатном режиме, обвалов и изливов не зафиксировали. Состояние коллектора находится под постоянным контролем специалистов.
Для ускорения всех процедур в Караганде объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера — не из-за аварии, а с целью ее предотвращения.
«Это даст возможность оперативно закупить материалы и начать строительство без длительных согласований. Завершение поставок и основных работ запланировано до конца текущего года. Принятые меры направлены на предупреждение возможных аварийных ситуаций и обеспечение стабильной работы городской системы водоотведения», — отметили в акимате города.