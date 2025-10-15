Ричмонд
Водоканал Сочи сообщил о долге за воду, превышающем полмиллиарда рублей

Половину этой суммы должны заплатить жители курорта.

Источник: Югополис

Жители и организации Сочи задолжали Водоканалу за поставленный ресурс сумму, превышающую 551 млн рублей. Эта сумма разделяется между физическим и юридическими лицами почти пополам.

При этом в организации подчеркнули, что оплата водоснабжения и водоотведения является основным источником финансирования производственной программы предприятия. На эти деньги, в том числе, ремонтируют коммунальные сети.

«Неоплата задолженности напрямую ведет к её неисполнению, что негативно сказывается на стабильности и бесперебойной работе систем ВиВ», — пояснили в компании.

Водоканал Сочи призвал жителей и компании города оперативно закрыть свои задолженности.