Водоканал Сочи сообщил о долге за воду, превышающем полмиллиарда рублей

Жители и организации Сочи задолжали Водоканалу за поставленный ресурс сумму, превышающую 551 млн рублей. Эта сумма разделяется между физическим и юридическими лицами почти пополам.
При этом в организации подчеркнули, что оплата водоснабжения и водоотведения является основным источником финансирования производственной программы предприятия. На эти деньги, в том числе, ремонтируют коммунальные сети.
«Неоплата задолженности напрямую ведет к её неисполнению, что негативно сказывается на стабильности и бесперебойной работе систем ВиВ», — пояснили в компании.
Водоканал Сочи призвал жителей и компании города оперативно закрыть свои задолженности.