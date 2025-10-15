Аграрии Томской области посетили центр племенных животных в Подмосковье

Томские аграрии оценили генетические ресурсы, которыми располагает центр, оснащенность и уровень производства, а также познакомились со специалистами предприятия. В ходе визита обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сфере племенного животноводства и воспроизводства стада. Директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Нелюбино» Галина Петрова отметила, что ее хозяйство давно и успешно сотрудничает с центром по воспроизводству.