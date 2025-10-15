Ричмонд
Аграрии Томской области посетили центр племенных животных в Подмосковье

Делегация оценила оснащенность и генетические ресурсы предприятия, а также познакомилась с местными специалистами.

Центр по воспроизводству племенных животных «Московское» в Подмосковье посетила делегация Томской области. Организация таких визитов отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

Томские аграрии оценили генетические ресурсы, которыми располагает центр, оснащенность и уровень производства, а также познакомились со специалистами предприятия. В ходе визита обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сфере племенного животноводства и воспроизводства стада. Директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Нелюбино» Галина Петрова отметила, что ее хозяйство давно и успешно сотрудничает с центром по воспроизводству.

Центр по воспроизводству племенных животных «Московское» специализируется на разведении племенного крупного рогатого скота. В каталоге компании несколько сотен быков молочных и мясных пород: голштинской, англерской, джерсейской, симментальской, герефордской, абердин-ангусской и других. По словам генерального директора Ивана Янчукова, задача предприятия «Московское» по племенной работе — обеспечить российских животноводов качественным племенным материалом, позволяющим улучшать генетический потенциал разводимого скота.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.