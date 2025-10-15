Рэперу Macan грозит лишение свободы за неявку в военкомат

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Macan должен был прийти в военкомат в среду. При этом рэпер не пришел в этот день в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве. Как передавало РИА Новости, журналисты с утра ждали артиста около сборного пункта, однако Macan так и не появился.