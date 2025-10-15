Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэперу Macan грозит лишение свободы за неявку в военкомат

Рэперу Macan грозит лишение свободы до двух лет за неявку в военкомат.

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Рэперу Macan (Андрею Косолапову), если он не придет в военкомат, может грозить наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, а также в виде лишения свободы на срок до двух лет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Macan должен был прийти в военкомат в среду. При этом рэпер не пришел в этот день в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве. Как передавало РИА Новости, журналисты с утра ждали артиста около сборного пункта, однако Macan так и не появился.

«За уклонение от призыва в армию Косолапов может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ (“Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы”), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, а также в виде лишения свободы на срок до двух лет», — рассказал Хаминский.

Macan 6 октября опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что пойдёт служить в армии.