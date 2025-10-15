Ричмонд
Стоимость проезда при безналичной оплате в Нижнем Новгороде хотят повысить

Правительство Нижегородской области намерено повысить стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода (за исключением Кстовского района) за безналичный расчет до 40 ₽

Источник: Коммерсантъ

Соответствующий проект постановления об установлении регулируемых тарифов до 22 октября проходит общественные обсуждения.

Сейчас стоимость проезда в городских автобусах, трамваях и троллейбусах дифференцирована — 35 ₽ при безналичной оплате и 40 ₽ при оплате наличными. Предлагается сделать тариф единым — 40 ₽ Столько же будет стоить 60-минутная поездка при оплате электронным кошельком, при пересадках в течение 90 минут она составит 60 ₽ вместо 52 ₽

Добавим, тарифы на проезд в метро устанавливаются городской администрацией. По ним документов об изменениях пока нет.