Стоимость проезда при безналичной оплате в Нижнем Новгороде хотят повысить

Сейчас стоимость проезда в городских автобусах, трамваях и троллейбусах дифференцирована — 35 ₽ при безналичной оплате и 40 ₽ при оплате наличными. Предлагается сделать тариф единым — 40 ₽ Столько же будет стоить 60-минутная поездка при оплате электронным кошельком, при пересадках в течение 90 минут она составит 60 ₽ вместо 52 ₽