11-летнего мальчика вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пропал 11-летний Алексей Кудряшов.

Источник: ПСЦ "Рысь"

По информации поисково-спасательного центра «Рысь», 14 октября мальчик ушел из дома на Турнирной улице, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Ребенок плотного телосложения, рост — 131 см, волосы светло-русые, глаза серые. В день исчезновения он был одет в черную куртку до колен, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефонам 8 (831) 28−38−200 или 102.

Ранее сообщалось, что более 200 человек разыскивали в Нижегородской области в сентябре.