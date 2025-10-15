11-летнего мальчика вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде

По информации поисково-спасательного центра «Рысь», 14 октября мальчик ушел из дома на Турнирной улице, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Ребенок плотного телосложения, рост — 131 см, волосы светло-русые, глаза серые. В день исчезновения он был одет в черную куртку до колен, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефонам 8 (831) 28−38−200 или 102.