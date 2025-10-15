Ричмонд
Менять или не менять? Что сказал главный синоптик Петербурга о переобувке машин

Погода в Петербурге поднимает сложный вопрос: менять ли колеса или переждать похолодание, временно отказавшись от поездок на своем транспорте.

Источник: Фонтанка.ру

После завтрашнего короткого потепления, как уже писала «Фонтанка», в Ленинградскую область придут холода. По ночам будет минус: в пятницу подморозит на севере области, и постепенно заморозки доберутся и до центра Петербурга.

Сложность в том, что похолодание это относительно короткое, и тем, кто поменяет колеса, потом придется ездить на шипах по относительно теплому асфальту. «Каждый сам должен принять решение, когда ездить или остаться дома», — считает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Осадков в эти дни не будет, поэтому дороги останутся сухими. А впереди циклоны, дожди и потепление, в общем, всё как обычно в нашем регионе из года в год», — отмечает синоптик в своем канале.