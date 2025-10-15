На строительство школы в Братске дополнительно выделили 681 миллион рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, учебное заведение рассчитано на 1275 мест. Всего на возведение здания направили 4,3 миллиарда рублей.
— Сейчас очень важно в короткие сроки довести до подрядчика эти средства, софинансирование региона и муниципалитета. Будем мониторить объект, чтобы он были сданы в срок, а услуги детям оказывались на современном уровне, — подчеркнул первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.
На строительной площадке уже завершены работы по гидроизоляции фундамента и утеплению цокольного этажа, а также возведен основной каркас здания. В данный момент активно укладывают кирпич, бетонируют подпорные стенки и прокладывают наружные инженерные сети. Планируемая дата окончания всех работ — 2027 год. Сейчас объект готов на 30,1%.