На строительство школы в Братске дополнительно выделили 681 миллион рублей

— Сейчас очень важно в короткие сроки довести до подрядчика эти средства, софинансирование региона и муниципалитета. Будем мониторить объект, чтобы он были сданы в срок, а услуги детям оказывались на современном уровне, — подчеркнул первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.