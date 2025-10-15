С 15 октября в Краснодаре начался отопительный сезон по заявкам

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в жилых многоквартирных домах, образовательных, спортивных и культурных учреждениях, а также в других объектах были выполнены работы по промывке и опрессовке систем отопления. Кроме того, в различных районах города проведена модернизация инженерных сетей.