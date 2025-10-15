Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 15 октября в Краснодаре начался отопительный сезон по заявкам

С 15 октября в Краснодаре стартовал отопительный сезон по заявкам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Коммерсантъ

В первую очередь тепло поступит в социальные объекты краевой столицы. Для включения отопления в многоквартирных домах жители города могут обратиться в управляющие компании или ТСЖ, которые подадут заявки в ресурсоснабжающие организации.

Основной отопительный сезон начнется в городе после того, как на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха будет меньше +8 градусов.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в жилых многоквартирных домах, образовательных, спортивных и культурных учреждениях, а также в других объектах были выполнены работы по промывке и опрессовке систем отопления. Кроме того, в различных районах города проведена модернизация инженерных сетей.