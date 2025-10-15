Как в Кишиневе День города превратился в «праздник про пожрать»

Житель столицы Алексей Иванцов представил краткое содержание Дня Города в Кишиневе:
1. Еда.
2. Еда.
3. Еда.
Да, ещё выпить и ещё раз выпить…
Кишинев в очередной раз не удивил.
Может, стоило назвать этот праздник как «Gastro-Fest»?
Классическое понимание того, что народу нужно: Хлеба и зрелищ!
Со зрелищами — туговато, акцент на хлебе.
Вернее, на мясе! Во всех его вариациях происхождения и приготовления…
Было ощущение, что:
— у людей очень много денег и для них можно озвучивать любые цифры.
— закончился трехлетний пост на потребление мяса.
— и все наконец-то дорвались до долгожданных шашлыков и мититей…
Коротко — праздник про «пожрать».
Как-то мои наблюдения про подобные праздники в других городах подсказывают, что обычно это организовано несколько по-другому, с акцентом на культурную, историческую программу.
Да, есть и про «поесть», но не в этом смысл.
А в том, чтобы показать горожанам и гостям, чем богат и знаменит город, чем известен, какие достижения есть, какие планы, какие успехи.
Да, открываю секрет:
В Вузах (не в наших) есть даже такая специальность — «организатор городских культурно-массовых мероприятий». Может, иноземных специалистов таких начать приглашать?
А пока — очень грустно от низковибрационных параметров таких праздников как у нас.
И что, все достижения Кишинева, это шашлыки, плацинты и колбаски, с пивом и вином?
Ах, да, есть ещё ведь там и мед (только какое отношение именно город к нему имеет?), и мыло ручной работы, и мелкие кустарные промыслы, типа шапок, горшков, вязаных кукол, травяных чаев и бижутерии.
Но это лучше на выставке народных ремёсел показывать, наверно?
Город — это про другое, не так ли?).
P.S. Например, можно устроить было (кроме танцевально-культурной программы), какую-то экспозицию про достижения и планы развития города. Сколько плитки уложили, сколько тротуаров и дорог новых. Сколько новостроя ввели. Сколько нового транспорта.
Про перспективы города рассказать: «что было, что будет. На чем сердце успокоится»…
Ведь город — это живой организм! Он растёт, развивается. Где про это?
Утешает одно:
Все (что съедобно) было действительно красиво, эстетично и вкусно!
Блины с лопат, как в некоторых странах, никто народу не раздавал).
Пир — был!
И я рад за тех, кому это понравилось.
А вы были на этом пиру?
И что сами думаете про такие праздники?