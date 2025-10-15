Ричмонд
Как в Кишиневе День города превратился в «праздник про пожрать»

Столица в очередной раз не удивила тем, что устроила пир на весь мир.

Источник: Комсомольская правда

Житель столицы Алексей Иванцов представил краткое содержание Дня Города в Кишиневе:

1. Еда.

2. Еда.

3. Еда.

Да, ещё выпить и ещё раз выпить…

Кишинев в очередной раз не удивил.

Может, стоило назвать этот праздник как «Gastro-Fest»?

Классическое понимание того, что народу нужно: Хлеба и зрелищ!

Со зрелищами — туговато, акцент на хлебе.

Вернее, на мясе! Во всех его вариациях происхождения и приготовления…

Было ощущение, что:

— у людей очень много денег и для них можно озвучивать любые цифры.

— закончился трехлетний пост на потребление мяса.

— и все наконец-то дорвались до долгожданных шашлыков и мититей…

Коротко — праздник про «пожрать».

Как-то мои наблюдения про подобные праздники в других городах подсказывают, что обычно это организовано несколько по-другому, с акцентом на культурную, историческую программу.

Да, есть и про «поесть», но не в этом смысл.

А в том, чтобы показать горожанам и гостям, чем богат и знаменит город, чем известен, какие достижения есть, какие планы, какие успехи.

Да, открываю секрет:

В Вузах (не в наших) есть даже такая специальность — «организатор городских культурно-массовых мероприятий». Может, иноземных специалистов таких начать приглашать?

А пока — очень грустно от низковибрационных параметров таких праздников как у нас.

И что, все достижения Кишинева, это шашлыки, плацинты и колбаски, с пивом и вином?

Ах, да, есть ещё ведь там и мед (только какое отношение именно город к нему имеет?), и мыло ручной работы, и мелкие кустарные промыслы, типа шапок, горшков, вязаных кукол, травяных чаев и бижутерии.

Но это лучше на выставке народных ремёсел показывать, наверно?

Город — это про другое, не так ли?).

P.S. Например, можно устроить было (кроме танцевально-культурной программы), какую-то экспозицию про достижения и планы развития города. Сколько плитки уложили, сколько тротуаров и дорог новых. Сколько новостроя ввели. Сколько нового транспорта.

Про перспективы города рассказать: «что было, что будет. На чем сердце успокоится»…

Ведь город — это живой организм! Он растёт, развивается. Где про это?

Утешает одно:

Все (что съедобно) было действительно красиво, эстетично и вкусно!

Блины с лопат, как в некоторых странах, никто народу не раздавал).

Пир — был!

И я рад за тех, кому это понравилось.

А вы были на этом пиру?

И что сами думаете про такие праздники?