В Пермском крае прошел семинар для кураторов волонтерских отрядов

Межмуниципальный семинар для кураторов волонтерских отрядов состоялся 7 октября в Бардымском районе Пермского края по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
Участниками мероприятия стали педагоги, наставники и активисты. Программа семинара включала знакомство с направлениями волонтерской деятельности при поддержке Движения первых, интерактивную сессию «Опыт моего волонтерского отряда» и работу с платформой «Добро.рф». На встрече также обсудили механизмы реализации проекта «Благо твори». Такие мероприятия помогают молодым людям развивать эмпатию, лидерские качества, командный дух и чувство гражданской ответственности.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.