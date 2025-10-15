Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два вида овощных замороженных смесей попали под запрет продаж в Беларуси

Госстандарт запретил продавать два вида замороженных овощных смесей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Два вида овощных замороженных смесей попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности рассказали в Госстандарте.

В ведомстве отметили, что под запрет попала овощная мексиканская быстрозамороженная смесь от торговой марки «Свой урожай» (Санкт-Петербург, Россия). При проверке выяснилось, что в указанной смеси было превышено содержание уровня дрожжей, а также недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки. Речь идет про колиформы.

Госстандарт запретил продавать два вида замороженных овощных смесей в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.

Кроме того, под запретом оказалась овощная быстрозамороженная смесь «7 овощей» от названного бренда. В ней также было обнаружено недопустимое количество бактерий группы кишечной палочки, и превышение уровня содержания дрожжей. Названные смеси запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 15 октября.

Госстандарт запретил продавать два вида замороженных овощных смесей в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.

Тем временем орехи макадамия изъяты из продажи в Беларуси — в составе были другие вещества.

Кстати, Белгидромет сообщил о погоде в Беларуси 15 — 17 октября: погодные качели с мокрым снегом.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Куприянов день 15 октября на второй день зимы.