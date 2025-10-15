Два вида овощных замороженных смесей попали под запрет продаж в Беларуси

Кроме того, под запретом оказалась овощная быстрозамороженная смесь «7 овощей» от названного бренда. В ней также было обнаружено недопустимое количество бактерий группы кишечной палочки, и превышение уровня содержания дрожжей. Названные смеси запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 15 октября.