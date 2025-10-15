Два вида овощных замороженных смесей попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности рассказали в Госстандарте.
В ведомстве отметили, что под запрет попала овощная мексиканская быстрозамороженная смесь от торговой марки «Свой урожай» (Санкт-Петербург, Россия). При проверке выяснилось, что в указанной смеси было превышено содержание уровня дрожжей, а также недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки. Речь идет про колиформы.
Госстандарт запретил продавать два вида замороженных овощных смесей в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
Кроме того, под запретом оказалась овощная быстрозамороженная смесь «7 овощей» от названного бренда. В ней также было обнаружено недопустимое количество бактерий группы кишечной палочки, и превышение уровня содержания дрожжей. Названные смеси запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 15 октября.
