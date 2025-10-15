В Ростовской области в октябре выявили две новые осенние инфекции

Две новые циркулирующие в Ростовской области инфекции назвали в региональном управлении Роспотребнадзора, а также перечислили все вирусы, которые распространяются в регионе в октябре. При этом, по данным ведомства, эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен в период с 6 по 12 октября.
— Среди циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной природы. Специалисты отмечают активность аденовируса и парагриппа, — сообщают в Роспотребнадзоре.
Также в регионе продолжается прививочная кампания. На 9 октября против гриппа вакцинировали более 945 тысяч человек. Это составляет 22,7% от общего населения области.
— Ни у одного из привитых не зарегистрировали осложнений после вакцинации, — заверили донские эпидемиологи и напомнили, что единственным надежным средством защиты от гриппа остается прививка. — Вакцина готовит иммунитет к наиболее актуальным штаммам предстоящего сезона.
Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача России, в этом сезоне необходимо привить 60% населения страны.
— В группе риска находятся дети с шести месяцев, беременные женщины и пожилые люди, им прививки нужны в первую очередь. Также вакцинация важна для медработников, учителей и студентов. Прививку нужно сделать за две-три недели до начала эпидемического подъема.
Также специалисты напоминают о простых правилах профилактики.
— Нужно часто мыть руки и не трогать лицо грязными пальцами. В период роста заболеваемости рекомендуется носить маску в общественных местах. При первых симптомах простуды лучше остаться дома. Это поможет избежать распространения инфекции.
