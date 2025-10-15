В Ростовской области в октябре выявили две новые осенние инфекции

Две новые циркулирующие в Ростовской области инфекции назвали в региональном управлении Роспотребнадзора, а также перечислили все вирусы, которые распространяются в регионе в октябре. При этом, по данным ведомства, эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен в период с 6 по 12 октября.