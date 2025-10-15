Ричмонд
В Краснодаре решили вернуть бумажные проездные

Спустя четыре месяца после отказа от бумажных проездных в общественном транспорте в пользу электронных власти Краснодарского края частично отыграли ситуацию назад.

Источник: Российская газета

Как оказалось, не все жители, получающие льготы, смогли пользоваться услугами в электронном формате.

Правда, вернут бумажный вариант только в Краснодаре и в качестве эксперимента. Соответствующий закон приняло Законодательное собрание региона. По словам и. о. министра труда и социального развития Кубани Сергея Гаркуши, законопроект был разработан, чтобы обеспечить доступность и удобство транспортных услуг.

Он подчеркнул, что в силу возраста ряд граждан имеет определенные трудности при их получении в электронном формате.

Вместе с тем председатель регионального Заксобрания Юрий Бурлачко подчеркнул, что профильному министерству нужно активно заниматься разъяснительной работой — рассказывать людям о том, как пользоваться электронными проездными и об их преимуществах.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято в декабре после анализа ситуации по итогам года.