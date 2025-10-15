Хоценко сообщил об успехах омских аграриев — собрано более 3,3 млн тонн зерна

Несмотря на непростые погодные условия, омские сельхозпроизводители уже собрали свыше 3,3 миллиона тонн зерна и обмолотили около 80% уборочных площадей. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По словам главы региона, аграрии демонстрируют уверенные темпы даже на фоне погодных вызовов.