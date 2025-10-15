Хоценко сообщил об успехах омских аграриев — собрано более 3,3 млн тонн зерна

Несмотря на непростые погодные условия, омские сельхозпроизводители уже собрали свыше 3,3 миллиона тонн зерна и обмолотили около 80% уборочных площадей. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По словам главы региона, аграрии демонстрируют уверенные темпы даже на фоне погодных вызовов.
«Наши аграрии засыпали в закрома региона более 3,3 млн тонн зерна и обмолотили около 80% уборочных площадей. В большинстве районов области полностью завершен сбор овощей и картофеля», — отметил Виталий Хоценко.
По основным зерновым и зернобобовым культурам обмолот превышает 75%. В частности, намолочено: более 2,1 млн тонн яровой пшеницы, 640 тыс. тонн ячменя, 151 тыс. тонн овса, 250 тыс. тонн гороха.
Параллельно продолжается уборка технических культур — рапса, сои и масличного льна. Что касается овощей, то их сбор полностью завершен в 27 районах региона. Уборка картофеля завершена в большинстве муниципалитетов, осталось убрать урожай лишь в шести территориях.