Хоценко сообщил об успехах омских аграриев — собрано более 3,3 млн тонн зерна

В Омской области обмолочено около 80% посевных площадей, в 27 районах полностью завершен сбор овощей.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на непростые погодные условия, омские сельхозпроизводители уже собрали свыше 3,3 миллиона тонн зерна и обмолотили около 80% уборочных площадей. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По словам главы региона, аграрии демонстрируют уверенные темпы даже на фоне погодных вызовов.

«Наши аграрии засыпали в закрома региона более 3,3 млн тонн зерна и обмолотили около 80% уборочных площадей. В большинстве районов области полностью завершен сбор овощей и картофеля», — отметил Виталий Хоценко.

По основным зерновым и зернобобовым культурам обмолот превышает 75%. В частности, намолочено: более 2,1 млн тонн яровой пшеницы, 640 тыс. тонн ячменя, 151 тыс. тонн овса, 250 тыс. тонн гороха.

Параллельно продолжается уборка технических культур — рапса, сои и масличного льна. Что касается овощей, то их сбор полностью завершен в 27 районах региона. Уборка картофеля завершена в большинстве муниципалитетов, осталось убрать урожай лишь в шести территориях.