В Саратове пройдет фестиваль исполнителей на народных инструментах

Фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила» пройдет с 24 октября по 23 ноября в Саратове в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.
Зрителей фестиваля ждут выступления солистки Белорусской государственной филармонии Вероники Прадед и солистки Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова Екатерины Мочаловой. Директор Саратовской областной филармонии имени Шнитке Анэта Николаева отметила, что концертная программа призвана продемонстрировать культурное богатство и взаимосвязь народов России. Мероприятие также направлено на поддержание общего культурного пространства России и Белоруссии.
«Саратовская область, являясь многонациональным регионом, где проживают представители более 100 этносов, увидит на открытии фестиваля выступления представителей различных национальных общин. В программе прозвучат мордовские народные мотивы, армянский дудук — один из старейших инструментов, казахская домбра, аккордеон, представляющий культуру немцев Поволжья, украинская бандура, а также яркие кавказские танцы», — подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.