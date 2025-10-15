Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Растет под землей, похож на трюфель». В Беларуси обнаружили новый вид грибов

Похожий на трюфель новый гриб нашли в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Похожий на трюфель новый гриб нашли в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе национального парка «Беловежская пуща».

В пресс-службе отметили, что сотрудники в момент проведения полевых исследований нашли новый вид гриба для национального парка. Речь идет про элафомицес шиповатый (Elaphomyces muricatus). Это подземный сумчатый гриб, который внешне напоминает трюфель, однако относится к другому виду.

«Его плодовые тела имеют желтовато-серую или черновато-бурую поверхность с шиповидной или сильно зернистой текстурой», — поясняют в парке.

И добавляют, что указанный гриб растет под землей на глубине от 2 до 20 сантиметров. Это делает его поиски достаточно сложными. Но лесные обитатели находят его по запаху.

Похожий на трюфель новый гриб нашли в Беларуси. Фото: npbp.by.

«Стоит отметить, что данный вид для человека является несъедобным», — подчеркнули в пресс-службе национального парка.

Чаще всего элафомицес шиповатый растер в смешенных лесах и прибрежных дубравах. Он напоминает олений трюфель.

Тем временем два вида овощных замороженных смесей попали под запрет продаж в Беларуси.

Кстати, м санэпидтребования к жилым домам изменены в Беларуси.

Вместе с тем знатоки «Что? Где? Когда?» отвечали на вопрос белоруски всем клубом: «Не увидели черный кружок».