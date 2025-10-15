«Растет под землей, похож на трюфель». В Беларуси обнаружили новый вид грибов

Похожий на трюфель новый гриб нашли в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе национального парка «Беловежская пуща».
В пресс-службе отметили, что сотрудники в момент проведения полевых исследований нашли новый вид гриба для национального парка. Речь идет про элафомицес шиповатый (Elaphomyces muricatus). Это подземный сумчатый гриб, который внешне напоминает трюфель, однако относится к другому виду.
«Его плодовые тела имеют желтовато-серую или черновато-бурую поверхность с шиповидной или сильно зернистой текстурой», — поясняют в парке.
И добавляют, что указанный гриб растет под землей на глубине от 2 до 20 сантиметров. Это делает его поиски достаточно сложными. Но лесные обитатели находят его по запаху.
Похожий на трюфель новый гриб нашли в Беларуси. Фото: npbp.by.
«Стоит отметить, что данный вид для человека является несъедобным», — подчеркнули в пресс-службе национального парка.
Чаще всего элафомицес шиповатый растер в смешенных лесах и прибрежных дубравах. Он напоминает олений трюфель.
