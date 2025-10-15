Ричмонд
Минкульт Татарстана завел канал в мессенджере MAX

Министерство культуры Татарстана завело канал в отечественном мессенджере MAX.

Источник: Изображение предоставлено Минкультуры РТ

«Подписывайтесь на культурный MAX-канал Татарстана», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что создатели российского мессенджера MAX расширили функциональность групповых звонков.