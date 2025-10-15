Власти двух районов Омской области ввели режим ЧС из-за сильного снега

Со вторника, 14 октября, в Омской области на территории Оконешниковского и Саргатского районов ввели режим чрезвычайной ситуации. Это решение властей районов.
О введенном режиме сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.
В Оконешниковском районе основанием для введения стал сильный снегопад, там снега за 12 часов выпало свыше 20 мм. Такой объем считается опасным природным явлением. Решение о введении режима приняла своим постановлением администрация района в воскресенье, 13 октября.
В Саргатском районе режим ЧС ввели из-за раннего формирования снежного покрова в целом и сильных перепадов температур днем. В самом Омске тем временем днем тоже становится достаточно тепло, температура доходит до всего −1 градуса.
Ранее «КП Омск» писала, что в Омской области ожидается сильная и продолжительная магнитная буря.