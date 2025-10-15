В Красноярске на маршруты выйдут новые автобусы на газовом топливе (видео)

Первая партия автобусов на газомоторном топливе готовы к работе — 40 новых МАЗов уже завтра выйдут на маршруты в Красноярске. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Котюков.
Автобусы будут курсировать на левом и правом берегах и полностью заменят подвижной состав на маршрутах № 12 и № 19.
«Новая техника работает на экологически чистом топливе — природном газе. На территории АТП специально построена заправочная станция. Транспорт оснащен самыми передовыми системами для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Кстати, синий цвет кузова автобусы получили на основе мнения красноярцев. Тоже участвовал в этом голосовании, совпали с жителями в выборе», — сообщил губернатор.
До конца осени в Красноярск будут доставлены еще 110 таких современных автобусов для улучшения экологической ситуации и повышения качества работы общественного транспорта.
Напомним, ранее в краевой столице сократили количество «дачных» маршрутов. Автобусы № 18С, 40А и 40С перестали ходить до весны. Это ежегодная практика в связи с уменьшением пассажиропотока на «сезонных» направлениях.
Теперь до правобережных садовых обществ можно уехать только на двух маршрутах: № 18 «Техникум транспорта и сервиса — микрорайон Верхние Черёмушки» и № 40 «Техникум транспорта и сервиса — Полигон». 40-й автобус прекратит работу 1 ноября.