«Турнир вузов»: студенты Дальнего Востока показали молодежи новые горизонты

«Дальний Восток — это территория новых перспектив — 11 регионов, которые занимают 40% нашей страны. Здесь сегодня развиваются самые большие проекты. Вместе со студентами местных вузов мы рассказываем ребятам со всей страны о возможностях и перспективах, которые есть на Дальнем Востоке, чтобы построить яркое и интересное будущее. Можно изучать мировой океан и вулканы, строить ракеты и самолеты, снимать фильмы в уникальных локациях и создавать новые технологии. Близость стран Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет проходить практики и стажировки в университетах других стран. Обо всем этом и даже больше — в роликах студентов, участвующих в “Турнире вузов”», — сказала заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» по спецпроектам Оксана Бражник.