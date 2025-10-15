«Турнир вузов»: студенты Дальнего Востока показали молодежи новые горизонты

Народное голосование в конкурсе видеороликов «Турнир вузов», организованном АНО «Национальные приоритеты», стартовало 1 октября. В этом году мероприятие проходит во второй раз, его тема — «Уникальные профессии Дальнего Востока». Отдать голос за понравившееся видео можно до 24 октября на сайте дальнийвосток2030.рф в разделе «Турнир вузов». Победителей конкурса объявят 31 октября.
Территория новых перспектив.
За звание лучших борются 29 вузов из 10 регионов Дальнего Востока. Специально для конкурса студенты подготовили короткие ролики хронометражем не более 2 минут о своих альма-матер, а также рассказали, какие уникальные специальности там можно получить. Больше всего работ на конкурс поступило из Приморского и Хабаровского краев — по шесть видео от каждого региона. Также в лидерах по количеству представленных роликов — Республика Бурятия (четыре работы) и Амурская область (три работы).
«Дальний Восток — это территория новых перспектив — 11 регионов, которые занимают 40% нашей страны. Здесь сегодня развиваются самые большие проекты. Вместе со студентами местных вузов мы рассказываем ребятам со всей страны о возможностях и перспективах, которые есть на Дальнем Востоке, чтобы построить яркое и интересное будущее. Можно изучать мировой океан и вулканы, строить ракеты и самолеты, снимать фильмы в уникальных локациях и создавать новые технологии. Близость стран Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет проходить практики и стажировки в университетах других стран. Обо всем этом и даже больше — в роликах студентов, участвующих в “Турнире вузов”», — сказала заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» по спецпроектам Оксана Бражник.
Выбор победителя.
Лучшее видео выберут в несколько этапов. Первый — народное голосование — стартовал 1 октября. Затем работы оценят эксперты жюри. В его состав вошли: заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Эльвира Нургалиева, телеведущая, блогер Вита Чиковани, полярник, путешественник Богдан Булычев, актер и режиссер Алексей Чадов, журналист и телеведущий Сергей Майоров, телеведущая канала «Россия 24» Мария Кудрявцева, главный редактор кинокомпании СТВ, сценарист, драматург Александр Архипов, а также представители АНО «Национальные приоритеты».
«Во время съемок программы “Мои университеты. Будущее за настоящим” я много ездил по Дальнему Востоку и видел, что здесь кипит исследовательская работа и совершаются открытия. Регион стал магнитом для талантливых, активных, целеустремленных молодых людей. В местных вузах уникальная атмосфера творчества, вдохновения, и в то же время здесь чтят традиции российской науки. “Турнир вузов” помогает студентам рассказать огромной аудитории обо всех достоинствах жизни и учебы на Дальнем Востоке, проявить творческие способности», — рассказал российский журналист, продюсер и телеведущий программы «Мои университеты. Будущее за настоящим» на НТВ Сергей Майоров.