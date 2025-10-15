Ричмонд
Два по цене одного: В Ростовской аптеке фармацевт без аккредитации отпускал в двойном объеме популярные у наркоманов лекарства

В ростовской аптеке популярные у наркоманов лекарства отпускали сверх рецепта.

Источник: Комсомольская правда

В аптеке Ростова-на-Дону выявили нарушения по продаже сильнодействующих препаратов, популярных у наркозависимых. Об этом рассказали в региональном Росздравнадзоре.

Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку в одной из городских аптек. Они обнаружили факты продажи лекарств в количестве, превышающем назначение врача.

— Например, вместо одного флакона покупателям отпускали два. В некоторых рецептах обнаружили несоответствия. Бланки были выписаны в одной больнице, а печать стояла от другого медицинского учреждения, — привели пример специалисты. — Также выяснилось, что у работавшего фармацевта отсутствовали необходимые документы. У сотрудника не оказалось ни сертификата специалиста, ни аккредитации.

Арбитражный суд Ростовской области привлек аптеку к административной ответственности. Нарушение квалифицировали по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ: организация осуществляла предпринимательскую деятельность с грубым нарушением лицензионных требований.

