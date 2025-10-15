Два по цене одного: В Ростовской аптеке фармацевт без аккредитации отпускал в двойном объеме популярные у наркоманов лекарства

— Например, вместо одного флакона покупателям отпускали два. В некоторых рецептах обнаружили несоответствия. Бланки были выписаны в одной больнице, а печать стояла от другого медицинского учреждения, — привели пример специалисты. — Также выяснилось, что у работавшего фармацевта отсутствовали необходимые документы. У сотрудника не оказалось ни сертификата специалиста, ни аккредитации.