Два по цене одного: В Ростовской аптеке фармацевт без аккредитации отпускал в двойном объеме популярные у наркоманов лекарства

В аптеке Ростова-на-Дону выявили нарушения по продаже сильнодействующих препаратов, популярных у наркозависимых. Об этом рассказали в региональном Росздравнадзоре.
Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку в одной из городских аптек. Они обнаружили факты продажи лекарств в количестве, превышающем назначение врача.
— Например, вместо одного флакона покупателям отпускали два. В некоторых рецептах обнаружили несоответствия. Бланки были выписаны в одной больнице, а печать стояла от другого медицинского учреждения, — привели пример специалисты. — Также выяснилось, что у работавшего фармацевта отсутствовали необходимые документы. У сотрудника не оказалось ни сертификата специалиста, ни аккредитации.
Арбитражный суд Ростовской области привлек аптеку к административной ответственности. Нарушение квалифицировали по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ: организация осуществляла предпринимательскую деятельность с грубым нарушением лицензионных требований.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
В Ростовской области в октябре выявили две новые осенние инфекции.