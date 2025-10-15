Госавтоинспекция Челябинской области анонсировала массовые проверки до конца октября

Они связаны с проведением профилактической акции «Осенние каникулы».
Ведомство поясняет, что за девять месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 457 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет: погибли 13 несовершеннолетних, 488 получили травмы.
Поэтому 17 октября вблизи детсадов и школ пройдут массовые проверки водителей в части соблюдению ПДД, связанных с перевозкой детей.
Затем, 21 октября мероприятия запланированы вблизи образовательных учреждений, где есть опасные пешеходные переходы.
«Маршруты патрулирования ДПС во время проведения акции будут приближены к местам массового пребывания детей, сотрудники ориентированы на разъяснительную и профилактическую работу с детьми и их родителями», — поясняют в пресс-службе.
Также в городах и районах организуют спецмероприятия на тему безопасности дорожного движения с участием отрядов юных инспекторов движения.