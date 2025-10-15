«Это вопрос безопасности»: в Башкирии ужесточат требования к работе частных клиник

Как рассказал председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, инициатива направлена на унификацию стандартов качества медицинской помощи независимо от формы собственности медучреждения. Он подчеркнул, что речь идет не просто о доступе к клиническим рекомендациям, а об обеспечении их применения в ежедневной врачебной практике.