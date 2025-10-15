Стало известно о смерти офицера, участвовавшего в СВО

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Крыму простились с участвовавшим в СВО офицером, сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Евгений Александрович Шелобод погиб в бою при освобождении Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков», — написал Развожаев.
До отправки в зону СВО он работал в налоговых и кредитных организациях, имел специальность экономиста.
Офицер подписал контракт с Министерством обороны в 2024 году, после чего прошел подготовку и отправился на службу в одно из мотострелковых подразделений, сообщается в публикации.