Четвертый этап «Битвы роботов» в Екатеринбурге соберет 28 команд

В нем примут участие конкурсанты из России, Белоруссии, Индии и Китая.

Еще 28 команд из России, Белоруссии, Индии и Китая поборются за выход в полуфинал Международного чемпионата «Битва роботов». Состязания пройдут 1 ноября в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В программе — динамичные бои и эффектные трюки. В число участников вошли 16 команд с роботами до 110 кг и 12 команд с машинами до 1,5 кг. Россию будут представлять конкурсанты из Москвы, Камчатского края, Московской, Новосибирской, Ростовской и Тюменской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана, Удмуртии и Пермского края.

«Битва роботов» — это чемпионат, объединяющий инженеров, студентов и просто любителей робототехники со всего мира. В этом сезоне на ринге сразились уже 84 команды из 112, в полуфинал вышли 24. Узнать о турнире больше можно по ссылке.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

