Выпуск «Цифрового ликбеза» расскажет о цифровой гигиене и экологии

Обучающий ролик и методические материалы для педагогов будут представлены 20 октября во Всероссийском просветительском проекте «Цифровой ликбез», который реализуется при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новый выпуск посвящен формированию полезных цифровых привычек и бережному отношению к цифровым ресурсам, сообщили в АНО «Цифровая экономика».
В видеоролике зрителям рассказывают, как осознанное поведение в Сети помогает не только защитить себя от перегрузки информацией, но и снизить углеродный след, который образуется при хранении данных. Главный герой ролика, школьник по имени Миша, готовится к спектаклю, но постоянно отвлекается на уведомления и переписку. Память телефона быстро заполняется фото и видео, из-за чего устройство перестает работать. На уроке учитель предлагает ребятам провести «цифровой субботник» и навести порядок в своих устройствах.
«Формирование полезных цифровых привычек — это основа безопасного и эффективного поведения в Сети. Видеоролики, которые мы выпускаем в рамках проекта “Цифровой ликбез”, помогают школьникам научиться пользоваться цифровыми сервисами осознанно и с пользой. Сегодня грамотное цифровое поведение становится важной компетенцией, без которой невозможно развитие ни специалиста, ни отрасли в целом», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
Через знакомые жизненные ситуации школьникам показывают, что цифровая гигиена — это не только про личную эффективность, но и про ответственное отношение к окружающему миру. Каждый неотправленный дублирующий файл или отключенное уведомление помогает сократить объем данных, требующих хранения, а значит, снизить нагрузку на цифровую инфраструктуру и выбросы углекислого газа.
Ролик рекомендован для зрителей старше шести лет и подходит для совместного просмотра с родителями или педагогами. Методические материалы помогут учителям интегрировать видеоконтент в уроки информатики и ОБЗР или классные часы.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.