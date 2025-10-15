Выпуск «Цифрового ликбеза» расскажет о цифровой гигиене и экологии

В видеоролике зрителям рассказывают, как осознанное поведение в Сети помогает не только защитить себя от перегрузки информацией, но и снизить углеродный след, который образуется при хранении данных. Главный герой ролика, школьник по имени Миша, готовится к спектаклю, но постоянно отвлекается на уведомления и переписку. Память телефона быстро заполняется фото и видео, из-за чего устройство перестает работать. На уроке учитель предлагает ребятам провести «цифровой субботник» и навести порядок в своих устройствах.