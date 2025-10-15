Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге простились с актером из сериалов «Невский» и «Филин 3» Денисом Семеновым

Северная столица простилась с российским актером Денисом Семеновым, который умер после тяжелой борьбы с тяжелой болезнью. Артист скончался от рака печени.

44

Сегодня во Владимирском соборе Санкт-Петербурга прошло отпевание актера. Проводить в последний путь талантливого мужчину пришли его мать, вдова, сын, друзья и коллеги. На церемонию прощания с Семеновым также пришла журналист «МК в Питере» Наталья Ефимова.

По словам нашего корреспондента, сегодня у собора было немноголюдно. После того, как в храм занесли гроб с телом актера, его открыли и до отпевания присутствующие стали возлагать цветы. Разноцветные астры легли у ног артиста, а вскоре поднялись до его груди, а храм постепенно заполнился.

Коллега Семенова, актриса Марина Серегина отозвалась о нем очень тепло и призналась нашему журналисту, что Денис ушел очень молодым. Его забрал рак, который слишком поздно диагностировали. Он умер 10 октября в возрасте 46 лет.

Актер родился 27 апреля 1979 года. Он окончил театральный факультет Балтийского института в 2014 году. Среди его наиболее известных кинопроектов выделяются такие популярные проекты, как «Невский», «Свои», «Великолепная пятёрка». Помимо телевидения, артист играл на сцене. С 2008 года он регулярно выступал в Театре драматических импровизаций, где его любили коллеги и с восторгом принимали зрители.