Известный пауэрлифтер Игорь Лепихов скончался в Новосибирске

Основатель спортивного клуба «Цитадель силы» и бывший президент новосибирского Союза пауэрлифтеров Игорь Лепихов скончался на 50-м году жизни. Семь месяцев он боролся с тяжелым заболеванием. О смерти Лепихова КП-Новосибирск сообщили в спортивном зале «Цитадель силы».
Заболевание было редким и тяжелым. Все это время спортивное сообщество Новосибирска активно поддерживало Игоря, публикуя в соцсетях информацию о его состоянии и реквизиты для помощи.
Дата и место прощания со спортсменом пока не известны, подчеркнули в клубе.