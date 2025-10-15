Ричмонд
Известный пауэрлифтер Игорь Лепихов скончался в Новосибирске

Семь месяцев он боролся с серьезным заболеванием.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Основатель спортивного клуба «Цитадель силы» и бывший президент новосибирского Союза пауэрлифтеров Игорь Лепихов скончался на 50-м году жизни. Семь месяцев он боролся с тяжелым заболеванием. О смерти Лепихова КП-Новосибирск сообщили в спортивном зале «Цитадель силы».

Заболевание было редким и тяжелым. Все это время спортивное сообщество Новосибирска активно поддерживало Игоря, публикуя в соцсетях информацию о его состоянии и реквизиты для помощи.

Дата и место прощания со спортсменом пока не известны, подчеркнули в клубе.