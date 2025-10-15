Участники «БумБатла» получили автографы звезд сборной России по футболу

Победители деловой игры Всероссийской акции «БумБатл» посетили товарищеский матч Россия — Боливия, который прошел 14 октября в Москве, и получили автографы звезд сборной России по футболу. Акция проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
В сентябре, во время Российской недели бумаги, организаторы акции совместно с Лигой переработчиков макулатуры провели деловую игру «Бумажный прорыв: производственные кейсы». Участники предлагали решения реальных задач, которые будут использованы профильными предприятиями. Команда-победитель, состоявшая из студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана, в качестве приза получила билеты на товарищеский матч Россия — Боливия. После игры для них организовали автограф-сессию со звездами отечественного футбола: Романом Павлюченко, Игорем Семшовым, Александром Самедовым и Павлом Погребняком. Матч был посвящен легенде московского «Спартака» Никите Симоняну, которому в этот день исполнилось 99 лет.
Отметим, что с марта в акции «БумБатл» уже приняли участие более 500 тыс. человек, собравших 1533 тонны макулатуры. За пятилетнюю историю мероприятия в нем поучаствовали 9 млн человек, которые вместе направили на переработку 305 тыс. тонн макулатуры.
Осенью участники могут обменять макулатуру на билеты в театры, музеи, спортивные матчи и другие мероприятия. Девиз этого сезона: «Старые страницы — новые впечатления! Обменивай макулатуру на живые эмоции». Чтобы получить билеты, нужно зайти на сайт, нажать на кнопку «Билет в театр», выбрать свой регион и точку, где можно обменять макулатуру на билеты, прийти в указанную локацию и получить их. Также после сдачи нужно загрузить акт в личный кабинет: самые активные участники акции будут отмечены призами от партнеров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.