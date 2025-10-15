Участники «БумБатла» получили автографы звезд сборной России по футболу

Осенью участники могут обменять макулатуру на билеты в театры, музеи, спортивные матчи и другие мероприятия. Девиз этого сезона: «Старые страницы — новые впечатления! Обменивай макулатуру на живые эмоции». Чтобы получить билеты, нужно зайти на сайт, нажать на кнопку «Билет в театр», выбрать свой регион и точку, где можно обменять макулатуру на билеты, прийти в указанную локацию и получить их. Также после сдачи нужно загрузить акт в личный кабинет: самые активные участники акции будут отмечены призами от партнеров.