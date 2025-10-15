В среду, 15 октября, перед Крымским мостом появилась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Скопление транспорта образовалось в час дня.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 132 транспортных средства», — говорится в сообщении.
При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет. До этого проезд по Крымскому мосту был свободен с обеих сторон.
