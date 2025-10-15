Вторая за четыре месяца мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам. Подробности сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«На Солнце произошла вторая по силе вспышка за 4 месяца», — уточнили в сообщении.
Специалисты обратили внимание, что в среду, 15 октября, на Солнце случилась вспышка уровня М4.8. Так, на Солнце наблюдается прогнозировавшееся 14 октября значительное усиление активности. И отметили, что 15 октября может быть достигнут многомесячный пик по силе солнечных вспышек.
«Графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в 4 раза и приближается к уровню М», — подчеркнули ученые.
