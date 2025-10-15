Вторая за четыре месяца мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам

Специалисты обратили внимание, что в среду, 15 октября, на Солнце случилась вспышка уровня М4.8. Так, на Солнце наблюдается прогнозировавшееся 14 октября значительное усиление активности. И отметили, что 15 октября может быть достигнут многомесячный пик по силе солнечных вспышек.