Вторая за четыре месяца мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам

Ученые предупредили о мощной вспышке на Солнце 15 октября — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Вторая за четыре месяца мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам. Подробности сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце произошла вторая по силе вспышка за 4 месяца», — уточнили в сообщении.

Специалисты обратили внимание, что в среду, 15 октября, на Солнце случилась вспышка уровня М4.8. Так, на Солнце наблюдается прогнозировавшееся 14 октября значительное усиление активности. И отметили, что 15 октября может быть достигнут многомесячный пик по силе солнечных вспышек.

«Графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в 4 раза и приближается к уровню М», — подчеркнули ученые.

