В Уфе улице присвоено имя Героя России Ильдара Суфиярова

Как рассказал на оперативном совещании начальник управления архитектуры и градостроительства Руслан Хайруллин, с начала этого года подготовлены и проведены 14 заседаний Экспертной комиссии по наименованию, переименованию улично-дорожной сети.
— Всего подготовлены к утверждению горсоветом решения о присвоении 127 новых наименований. Среди них — улицы в честь Героя России Ильдара Суфиярова и пяти Героев Советского Союза. Увековечены имена деятелей культуры: дирижера Гайнетдина Муталова, композитора Сергея Миролюбова и писателя Яныбая Хамматова. Также в этом году появились Аллея Возвращения домой, улица 80-летия Победы, сквер имени Варвары Струговец, — сообщил глава управления.
Руслан Хайруллин также отметил, что при присвоении наименований особое внимание уделяется выяснению мнения населения. Информация публикуется на официальном сайте муниципалитета, в социальных сетях, в муниципальных печатных СМИ. Жители могут выразить мнение на опросной площадке администрации, также принимаются предложения и замечания.
Он также напомнил, что обратиться по поводу присвоения или аннулирования адреса объекта недвижимости можно через портал Госуслуги, портал ФИАС или МФЦ «Мои документы». Услуга оказывается бесплатно в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления.