В Уфе улице присвоено имя Героя России Ильдара Суфиярова

— Всего подготовлены к утверждению горсоветом решения о присвоении 127 новых наименований. Среди них — улицы в честь Героя России Ильдара Суфиярова и пяти Героев Советского Союза. Увековечены имена деятелей культуры: дирижера Гайнетдина Муталова, композитора Сергея Миролюбова и писателя Яныбая Хамматова. Также в этом году появились Аллея Возвращения домой, улица 80-летия Победы, сквер имени Варвары Струговец, — сообщил глава управления.