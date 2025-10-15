Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе улице присвоено имя Героя России Ильдара Суфиярова

Об этом стало известно на оперативном совещании в мэрии.

Источник: Башинформ

Как рассказал на оперативном совещании начальник управления архитектуры и градостроительства Руслан Хайруллин, с начала этого года подготовлены и проведены 14 заседаний Экспертной комиссии по наименованию, переименованию улично-дорожной сети.

— Всего подготовлены к утверждению горсоветом решения о присвоении 127 новых наименований. Среди них — улицы в честь Героя России Ильдара Суфиярова и пяти Героев Советского Союза. Увековечены имена деятелей культуры: дирижера Гайнетдина Муталова, композитора Сергея Миролюбова и писателя Яныбая Хамматова. Также в этом году появились Аллея Возвращения домой, улица 80-летия Победы, сквер имени Варвары Струговец, — сообщил глава управления.

Руслан Хайруллин также отметил, что при присвоении наименований особое внимание уделяется выяснению мнения населения. Информация публикуется на официальном сайте муниципалитета, в социальных сетях, в муниципальных печатных СМИ. Жители могут выразить мнение на опросной площадке администрации, также принимаются предложения и замечания.

Он также напомнил, что обратиться по поводу присвоения или аннулирования адреса объекта недвижимости можно через портал Госуслуги, портал ФИАС или МФЦ «Мои документы». Услуга оказывается бесплатно в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления.