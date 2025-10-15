Песков рассказал, когда Путин встретится с бойцами, подарившими ему иконы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Когда график президента России Владимира Путина позволит, его встреча с бойцами, подарившими ему спасшие их иконы, состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президенту на день рождения подарили две уникальные иконы, которые защитили российских солдат от пуль. Он заявлял, что обязательно встретится с этими воинами.
«Когда график президента позволит, когда он примет решение, он же сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю. Я не знаю, но так или иначе, после того, как такая встреча состоится, мы расскажем вам поподробнее», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готовится ли встреча с бойцами.