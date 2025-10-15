Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал, когда Путин встретится с бойцами, подарившими ему иконы

Песков: Путин встретится с подарившими ему иконы бойцами, когда позволит график.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Когда график президента России Владимира Путина позволит, его встреча с бойцами, подарившими ему спасшие их иконы, состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президенту на день рождения подарили две уникальные иконы, которые защитили российских солдат от пуль. Он заявлял, что обязательно встретится с этими воинами.

«Когда график президента позволит, когда он примет решение, он же сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю. Я не знаю, но так или иначе, после того, как такая встреча состоится, мы расскажем вам поподробнее», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готовится ли встреча с бойцами.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше