Стало известно, какие дворы и скверы обустроят в Красногвардейском районе за 3 года

В этом году завершат часть бульвара в пятом квартале Ржевки-Пороховых с детскими площадками, сетью пешеходных дорожек и зоной отдыха. В 2026 году во дворе между домами на Муринской дороге, 80, и улице Даниила Хармса, 4, появится сквер Писателей. В 2027 году на Большеохтинском проспекте, 9, обустроят сквер Семьи.