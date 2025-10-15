Виктор Косыгин из Иркутска стал лучшим водителем троллейбуса

Посоревноваться решили восемь водителей. Важным условием было — иметь опыт вождения не менее года и безаварийный стаж. Конкурс состояло из четырех этапов: мастерство вождения, знание правил дорожного движения, приемка подвижного состава и культура обслуживания. Подводя итоги, второе место занял Александр Воробьев, а бронзу взял Семен Выборов.