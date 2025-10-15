Ричмонд
Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение второй раз за день. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — говорится в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.

Утром в городе уже останавливали морской транспорт, ограничения длились менее часа. При этом причины не сообщались.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.