Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за день

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.
Утром в городе уже останавливали морской транспорт, ограничения длились менее часа. При этом причины не сообщались.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.