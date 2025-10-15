Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Уфы переводит часть сотрудников на удаленную работу

Глава администрации Ратмир Мавлиев подчеркнул, что нужно готовиться к «непростыми финансовым планам».

Администрация Уфы переводит часть своих работников на удаленную работу. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании 15 октября, заслушав доклад об исполнении бюджета.

«Сложно назвать это оптимизацией, — отметил градоначальник. — Мы переводим на удаленную работу тех сотрудников, у которых нет необходимости весь день находиться в администрации».

Мавлиев попросил представить доклад об этом нововведении на одном из совещаний.

"Может, кого-то из коллег это заинтересует, — добавил он.

Мэр подчеркнул, что нужно готовиться к «непростыми финансовым планам».

«Конечно, нужно максимально рассчитывать на собственные силы, конечно же, их изыскивать. Необходимо также работать над энергоменеджментом, максимально экономить там, где можно. Работать над источниками постоянных доходов и продавать все максимально через аукционы, по публичным процедурам», — отметил он.

За девять месяцев 2025 года в городской бюджет мобилизовано 18 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет около 75% к годовому плану.