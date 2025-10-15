В Перми завершается переход школьных чатов из Сферума в MAX

— Наш чат в Сферуме не работает уже недели две. Тех родителей, которые устанавливают себе МАХ, автоматически добавляют в новую группу с педагогом. Сейчас там уже есть большая часть родителей, — рассказали «КП-Пермь» в одной из пермских школ. — Тем, кто еще не пользуется новым приложением, остается смотреть расписание и заданные уроки в ЭПОСе.