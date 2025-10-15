В Перми завершается переход школьных чатов из Сферума в MAX

В Перми завершается перевод школьных чатов из Сферума в новое российское приложение МАХ. Для некоторых школ процесс переноса всей важной информации в новый мессенджер уже завершен. В дальнейшем расписание уроков, домашние задания и важные объявления для родителей педагоги должны размещать только в чатах, созданных администрацией образовательных учреждений.
При этом некоторые чаты в Сферуме продолжают работать, но постепенно школы отключают возможность публиковать там сообщения и переводят в режим «чат доступен только для чтения».
— Наш чат в Сферуме не работает уже недели две. Тех родителей, которые устанавливают себе МАХ, автоматически добавляют в новую группу с педагогом. Сейчас там уже есть большая часть родителей, — рассказали «КП-Пермь» в одной из пермских школ. — Тем, кто еще не пользуется новым приложением, остается смотреть расписание и заданные уроки в ЭПОСе.