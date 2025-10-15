Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми завершается переход школьных чатов из Сферума в MAX

А для некоторых школ этот процесс уже завершен.

Источник: Комсомольская правда

В Перми завершается перевод школьных чатов из Сферума в новое российское приложение МАХ. Для некоторых школ процесс переноса всей важной информации в новый мессенджер уже завершен. В дальнейшем расписание уроков, домашние задания и важные объявления для родителей педагоги должны размещать только в чатах, созданных администрацией образовательных учреждений.

При этом некоторые чаты в Сферуме продолжают работать, но постепенно школы отключают возможность публиковать там сообщения и переводят в режим «чат доступен только для чтения».

— Наш чат в Сферуме не работает уже недели две. Тех родителей, которые устанавливают себе МАХ, автоматически добавляют в новую группу с педагогом. Сейчас там уже есть большая часть родителей, — рассказали «КП-Пермь» в одной из пермских школ. — Тем, кто еще не пользуется новым приложением, остается смотреть расписание и заданные уроки в ЭПОСе.