Зима не страшна: в Петербурге «снежные» пункты готовы принимать и плавить снег

За прошлую зиму было утилизировано больше 1,6 миллиона снежных «кубов». Зимой 2023−2024 года городские пункты приняли 3 миллиона 115 тысяч кубометров снега. А в зимний сезон 2021−2022 был установлен рекорд, который пока не побит. На утилизацию тогда отправили больше 4 миллионов кубометров снега.