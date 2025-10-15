Ричмонд
Зима не страшна: в Петербурге «снежные» пункты готовы принимать и плавить снег

В Петербурге «снежные» пункты уже могут принимать первый снег. Они полностью готовы к зимнему сезону. Об этом 15 октября сообщается на сайте городской администрации.

В предстоящую зиму бороться со снегом будут 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов.

«Переработка снега и последующий полный цикл нейтрализации стоков на очистных сооружениях позволяет минимизировать загрязнение окружающей среды», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

За прошлую зиму было утилизировано больше 1,6 миллиона снежных «кубов». Зимой 2023−2024 года городские пункты приняли 3 миллиона 115 тысяч кубометров снега. А в зимний сезон 2021−2022 был установлен рекорд, который пока не побит. На утилизацию тогда отправили больше 4 миллионов кубометров снега.

