Тепла до +20 градусов больше не будет: Погода в Ростовской области переходит в зимний режим, предупредил климатолог

Тепла +20 градусов в Ростовской области теперь не будет до следующего года. Как сообщил в интервью «КП — Ростов-на-Дону» климатолог Александр Иошпа, погода в регионе переходит на зимний режим.
Текущая неделя началась с активного циклона. Он принес в регион сильные дожди в понедельник, 13 октября. Вслед за осадками в область придет холодный воздух. В среду, 15 октября, дневная температура в Ростове составит +10 — +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. Такой температурный режим, по словам специалиста, сохранится почти всю неделю.
После дождей погоду будет определять антициклон. Он принесет солнечные и сухие дни. Однако значительного потепления не произойдет. И в воскресенье, 19 октября, ситуация снова ухудшится. Новый атмосферный фронт принесет похолодание. В области ожидаются заморозки на почве и в воздухе. После прохождения фронта температура днем поднимется до +12 — +15 градусов.
А первый снег возможен уже в ближайшие выходные. Следующий фронт 26 октября спровоцирует мокрый снег в северных районах, который сразу будет таять.
Что касается грядущей зимы, то, по словам климатолога, декабрь в регионе ожидается холоднее обычного. Точные температурные отклонения станут известны в конце ноября.
Стоит отметить, что такая же тенденция наблюдается по всей России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил переход погоды на зимний режим по всей стране. Даже в южных регионах температуры не превышают +16 — +18 градусов. Такой период предзимья продлится до середины декабря.
