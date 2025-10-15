Тепла до +20 градусов больше не будет: Погода в Ростовской области переходит в зимний режим, предупредил климатолог

После дождей погоду будет определять антициклон. Он принесет солнечные и сухие дни. Однако значительного потепления не произойдет. И в воскресенье, 19 октября, ситуация снова ухудшится. Новый атмосферный фронт принесет похолодание. В области ожидаются заморозки на почве и в воздухе. После прохождения фронта температура днем поднимется до +12 — +15 градусов.